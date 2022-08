Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefährliche Körperverletzung - Täter gesucht

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Saale-Holzland-Kreis, Jena, Weimar, Weimarer Land, Apolda (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterbilder sowie der Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Mit einem Besuch im Krankenhaus endete der Abend des 29.September 2021 für einen 39-Jährigen aus Weimar. Fußläufig bewegte sich der Mann an diesem Mittwoch, gegen 21:45 Uhr, auf der Marcel-Paul-Straße im Norden der Stadt, als er auf Höhe eines Einkaufsmarktes eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf dem Parkplatz des Supermarktes bemerkte. Bei näherer Betrachtung stellte der 39-Jährige fest, dass augenscheinlich mehrere Männer auf eine am Boden liegende Person eintraten. Aus Gründen der Hilfsbereitschaft wollte der Geschädigte der am Boden liegenden Person zu Hilfe eilen und rannte folglich auf die Gruppierung zu, damit diese von ihrem Opfer abließen. Die Aufmerksamkeit der unbekannten Täter konzentrierte sich nun auf den 39-Jährigen, sodass sich die Männer von ihrem eigentlichen Opfer abwandten. Der ebenfalls unbekannte Geschädigte nutze folglich die Gelegenheit und flüchtete sogleich in unbekannte Richtung. Zeitglich trat einer der unbekannten Täter an den einschreitenden Helfer heran, wirkte gewaltsam auf ihn ein, zückte in der Folge ein aufklappbares Einhandmesser und stach gezielt auf die linke Hand des 39-Jährigen ein. Hierdurch erlitt der Mann eine Schnittwunde, welche medizinisch im Krankenhaus versorgt werden musste. Die Täter indes flüchteten in unbekannte Richtung und konnten so unerkannt entkommen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nun nach Zeugen. Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Hinweise zu deren Identität geben? Gibt es weitere Zeugen zum Sachverhalt, welche zur Identifizierung der Unbekannten führen? Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizeistation Weimar unter 03643- 820 oder Mail an: KPS.Weimar@polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell