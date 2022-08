LPI-J: Ein Meter vom Unglück entfernt

Apolda (ots) - Am Montag, dem 8. August 2022, gegen 16:00 Uhr befuhr ein 29jähriger den Gehweg in der Utenbacher Straße in Apolda mit seinem Fahrrad. Als er den unbekannten Täter passierte, trat dieser den 29jährigen vom Fahrrad, wobei er gegen eine Hauswand stürzte. Dabei verletzte sich der junge Mann leicht am rechten Ohr und am rechten Fuß. Die Polizei bittet um Mithilfe. Personen, die sachdienliche Angaben ...

