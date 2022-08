Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Courage gezeigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zivilcourage zeigte Sonntagnachmittag ein Zeuge in Weißenborn im Saale-Holzland-Kreis. Dieser beobachtete, wie der Fahrer eines Fords beim rückwärts ausparken mehrfach gegen einen geparkten Skoda stieß. Die Beifahrerin stieg im Anschluss auch aus und begutachtete beide Fahrzeuge. Jedoch völlig unbekümmert, bezüglich der entstandenen Schäden, stieg sie wieder ein und der Fahrer fuhr los. Der Zeuge indes schritt couragiert ein und hielt den Unfallverursacher an. In einem Gespräch schickte er diesen wieder zurück zum Unfallort und informierte parallel die Polizei. So konnte der Unfall aufgenommen und die entsprechende Anzeige, wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, gefertigt werden.

