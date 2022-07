LPI-J: Geldbörse entwendet

Weimar (ots) - Ein in der Böhlaustraße abgestellter Pkw-Anhänger wurde durch unbekannte Täter in der Zeit vom 14.07.2022, 16:30 Uhr bis zum 24.07.2022, 19:00 Uhr mit mehreren Schriftzügen in roter und violetter Farbe besprüht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise zu den Künstlern liegen derzeit noch nicht vor. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

