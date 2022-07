Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: getreten

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine 66-Jährige ging am Montagnachmittag in St. Gangloff mit ihren angeleinten Hunden spazieren. Ihr kam dann in der Waldstraße ein 61-Jähriger mit seinen nichtangeleinten Hunden entgegen. Diese gingen folgend auf die Hunde der Frau zu und versuchten diese zu beißen. Die 66-Jährige ging dazwischen und schob einen Hund des Mannes weg. Daraufhin trat der 61-Jährige der Frau mit dem beschuhten Fuß in den rechten unteren Bauchraum. Diese stürzte hierdurch und verletzte sich am Ellenbogen. Der Täter verließ zwar den Tatort, konnte aber namentlich bekannt gemacht werden.

