LPI-J: Kurze Aufregung

Jena (ots) - Nicht ganz aufgegangen ist der Plan eines 23-Jährigen am Mittwochnachmittag, als der junge Mann ein Elektronikfachgeschäft in der Goethestraße in Jena betrat. Als interessierter Kunde getarnt, steckte der Langfinger elektronische Gerätschaften im Wert von über 60 Euro in seinen mitgeführten Rucksack. Da sein Bezahlwille allerdings augenscheinlich nicht ganz so ausgeprägt ist, beabsichtigte er den Markt zu verlassen, ohne das entsprechende Entgelt zu ...

