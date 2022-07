Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung

Jena/Saale-Holzland-Kreis (ots)

Seit Samstagabend, den 09. Juli 2022, wird die 14-jährige Lilly-Joy Z. aus Hermsdorf vermisst. Lilly-Joy. ist ca. 1,55 m bis 1,65 m groß, von schlanker Statur und hat schwarze schulterlange Haare. Sie trug kurz vor ihrem Verschwinden weiße Turnschuhe, eine hellblaue Jeans und einen schwarzen Pullover. Lilly-Joy befand sich am Tag des Verschwindens in Hermsdorf und sollte in den Abendstunden wieder zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort in Wolfersdorf zurückkehren. Hierfür wurde sie durch ihre Mutter zum Bahnhof in Hermsdorf gebracht. Lilly-Joy bestieg dann auch den Zug in Richtung Jena, wo sich jedoch ihre Spur verlor. An der Haltestelle Stadtroda stieg Lilly-Joy nicht aus.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Lilly-Joy geben? Wer hat das Mädchen seit ihrem Verschwinden am Samstagabend gesehen, oder kann andere Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Jena unter 03641 - 812464 oder jede andere Polizeidienststelle.

