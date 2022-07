LPI-J: Schläge auf dem Goetheplatz

Weimar (ots) - Samstag in den frühen Morgenstunden kontrollierten Beamte einen Pkw Renault in der Rießnerstraße in Weimar. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 40-jährige Fahrzeugführerin unter Einfluss von Amphetaminen bzw. Methamphetaminen stand. Dem nicht genug wurden im Fahrzeug circa 5g Marihuana, 6g Methamphetamine sowie weitere kleine Mengen an Betäubungsmitteln festgestellt. Die Fahrzeugführerin ...

mehr