LPI-J: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Annchen B.

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Am Dienstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Eisenberger Johanniterstraße. Die Fahrerin eines Pkw Opel rangierte rückwärts aus einer Parklücke. Hierbei übersah sie einen, in der gegenüberliegenden Parkbucht stehenden, Pkw Opel. In der weiteren Folge stieß sie mit dem Heck ihres Fahrzeuges gegen das Heck des anderen Pkw. Es entstand unfallbedingter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr