LPI-J: Vermisstenmeldung

Weimar (ots) - In der Abraham-Lincoln-Straße wollte am Mittwochabend eine Radfahrerin von der Straße auf den Gehweg fahren. Hierbei kam sie leicht ins Straucheln und stieß seitlich gegen einen parkenden Pkw Renault. Daraufhin stürzte die 38-Jährige und verletzte sich leicht. An dem Auto entstand leichter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

mehr