LPI-J: Weiterhin Fahndung nach entwichenem Strafgefangenen

Weimar (ots) - Am Montagmorgen wollte der 47-jährige Fahrer eines Opel seinen Wagen in der Nordstraße quer zur Fahrbahn einparken. Als der Fahrer die akustische Parkdistanzkontrolle wahrnahm, stoppte er das Auto. Zum selben Zeitpunkt befuhr ein 15-Jähriger auf seinem Rad den Gehweg hinter den Parktaschen. Weil dieser abgelenkt war und nicht richtig auf den Weg achtete, fuhr er gegen den Kotflügel des Autos. Hierdurch stürzte der Jugendliche und verletzte sich leicht. Am ...

