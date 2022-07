LPI-J: Vermisstenfahndung der Polizei Weimar

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Sonntagnachmittag informierte ein Zeuge die Polizei, da das Ortsschild von Erdmannsdorf entwendet wurde. Bereits am Samstagabend bemerkte der Zeuge eine Personengruppe, welche sich in der Nähe des Ortschildes aufhielt. Als er sodann am Sonntag nachschaute, stellte er einen Maulschlüssel neben der Halterung fest. Augenscheinlich hatten Unbekannte das Ortsschild abmontiert und an sich genommen. Auch hatten die Unbekannten vier Leitpfosten aus ...

