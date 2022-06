Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung

Jena/Berlin (ots)

Seit Dienstagvormittag, den 28. Juni 2022, wird die 15-jährige Lilly B. aus Jena vermisst. Lilly ist circa 1,75 m groß, von normaler Statur und hat lange dunkelblonde Haare. Lilly B. wurde in den Morgenstunden des Dienstages letztmalig, gegen 09:45 Uhr, durch eine Verwandte im Stadtgebiet gesehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kehrte die Vermisste anschließend nochmals zur Wohnanschrift zurück, packte diverse Bekleidungsgegenstände in einen Rucksack und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Als Lilly am 28.Juni das Wohnhaus verließ, trug sie schwarze Kleidung, graue Schuhe der Marke "Nike" und führte einen schwarzen Rucksack bei sich.

Die Vermutung liegt nahe, dass sich Lilly auf dem Weg nach Berlin befindet, bzw. sich im Bereich der Landeshauptstadt aufhält, da sie dorthin Kontakte pflegt.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Lilly B. geben? Wer hat das Mädchen seit ihrem Verschwinden am Dienstagvormittag im Bereich Jena oder Umgebung gesehen, oder kann andere Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter 03641 - 810 oder jede andere Polizeidienststelle.

