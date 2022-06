Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahndung nach entwichenem Patienten

Jena/Saale-Holzland-Kreis/Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Eine Anordnung zur Veröffentlichung der Lichtbilder liegt vor.

Seit Freitagvormittag sucht die Polizei den entwichenen Patienten Sascha Rauhöft. Herr Rauhöft befand sich im Asklepios Fachklinikum in Stadtroda und war mit einem Betreuer des Maßregelvollzuges im Bereich eines Einkaufsmarktes in der August-Bebel-Straße in Stadtroda unterwegs. Hier nutzte Herr Rauhöft einen günstigen Augenblick und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Zur Personenbeschreibung:

ca. 180 cm, schmächtige Figur zur Bekleidung ist aktuell nichts bekannt vermutlich armeegrüner Rucksack dabei vermutlich mit Fahrrad unterwegs

Die beigefügten Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen Herrn Rauhöft kurz vor seinem Verschwinden.

Aufgrund von Hinweisen ist nicht auszuschließen, dass Herr Rauhöft im Raum Rudolstadt/ Saalfeld unterwegs ist, da dieser hier einen Bekanntenkreis unterhält.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Sascha Rauhöft geben? Wer hat den Mann seit seinem Verschwinden am Freitagvormittag im Bereich Stadtroda, Rudolstadt oder Umgebung gesehen, oder kann andere Hinweise zum Aufenthaltsort des abgängigen Patienten geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Jena unter 03641 - 81 2464 oder jede andere Polizeidienststelle.

