LPI-J: Farbiger Streifzug

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Montagmorgen informierte ein Zeuge die Polizei Saale-Holzland darüber, dass in der Neustädter Straße in Stadtroda ein benzinbetriebenes Kleinkraftrad im Graben liege. Eine Prüfung vor Ort ergab, dass der Roller aus einer Diebstahlshandlung in der vergangenen Woche in Kahla herrührte. Die Halterin wurde über den Fund informiert und das Kleinkraftrad sichergestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr