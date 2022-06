LPI-J: Auf Stromleitung und Pkw gestürzt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Als ein 37-Jähriger am Sonntagvormittag zu seinem in der Karl-Liebknecht-Straße in Eisenberg geparkten Pkw kam, musste er feststellen, dass Unbekannte ein verbotenes Symbol auf die verschmutzte Heckscheibe gewischt hatten. Auch befand sich neben und teilweise an dem Fahrzeug Erbrochenes. Beides konnte zwar beseitigt werden, eine Anzeige wurde trotz dessen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

