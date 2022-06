LPI-J: Gestohlenes Moped vor Anzeige wiedergefunden

Eisenberg (ots) - Am Samstagmorgen wurde die Polizei in Stadtroda darüber informiert, dass in der Saasaer Straße in Eisenberg Verkehrsschilder, welche die Umleitung nach Rauda ausweisen, fehlen. Tatsächlich waren die Kennzeichen abmontiert und entwendet worden. Die zuständige Firma wurde informiert. Eine neue Beschilderung soll zeitnah gestellt werden. Eine Anzeige wegen des Diebstahls wurde gefertigt. Da es in der jüngeren Vergangenheit vermehrt zu Diebstählen von ...

mehr