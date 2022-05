LPI-J: Diebstahl

Weimar (ots) - Am 30.05.2022 gegen 09:45 Uhr parkten die Fahrer zweier Sattelzüge mit ihren Fahrzeugen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand am Ullaer Weg in Tröbsdorf. Ein weiterer Lkw wollte an den parkenden Fahrzeugen vorbeifahren, schätzte hierbei aber den Seitenabstand falsch ein und streifte die abgestellten Lkw. Es entstand Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr