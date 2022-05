Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Werkzeug aus Garten entwendet

Weimar (ots)

Unbekannte Täter brachen am Samstag in Bad Berka in der Gartenanlage "Am Schwimmbad" in einen Schuppen ein und entwendeten Werkzeug im Wert von 50 Euro. Es entstand Sachschaden an der Zugangstür in Höhe von 50 Euro.

