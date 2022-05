Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spieglein, Spieglein...

Jena (ots)

Am Dienstagmorgen meldete der Fahrer eines Lkw, dass in der Nacht ein Außenspiegel seines Fahrzeuges entwendet wurde. Der Mitteiler stellte den Lkw am Montagabend, gegen 18 Uhr, auf einem Hotelparkplatz in der Rudolstädter Straße in Jena ab. Als er am Folgemorgen, gegen 07:00 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er den Diebstahl. Der oder die Täter montierten den Seitenspiegel, im Wert von etwa 500 Euro, ab und entfernten sich anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Doch dies sollte nicht der einzige Fall bleiben, denn am Nachmittag meldete sich ein weiterer Lkw-Fahrer und teilte ebenfalls den Diebstahl eines Seitenspiegels mit. Auch er hatte sein Fahrzeug auf diesem Parkplatz abgestellt.

