Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schuhschrankdiebe

Jena (ots)

Zwei Stoffschuhschränke, ein Teleskop und diverse andere Dinge entwendeten Langfinger aus einem Keller in der Anna-Siemsen-Straße in Jena. Wie die Geschädigte am Sonntagabend feststellte, verschafften sich die Unbekannten Zugang zum Kellerabteil des Mehrfamilienhauses, indem sie die Schrauben des Überwurfes entfernten. Anschließend bedienten sich die Unbekannten an dem Eigentum der Frau und flüchteten mit ihrem Beutegut, im Wert von 200 Euro, in unbekannte Richtung.

