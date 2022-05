Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Flinke Diebe

Jena (ots)

Nur einen kurzen Augenblick nicht in Sicht und das Fahrrad war weg. Unbekannte entwendeten am Mittwochmittag in der Knebelstraße ein E-Bike. Die 62-jährige Besitzerin schloss ihr City-Bike im Retro-Look mit schwarzem Korb nur ganz kurz am Paradiesbahnhof an, da sich die Frau eine Fahrkarte kaufen wollte. Als die 62-Jährige wenige Augenblicke später zu ihrem Rad zurückkehrte, war dieses samt Schloss verschwunden. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell