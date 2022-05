Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Haftbefehl gesucht

Weimar (ots)

Zufällig lief am Dienstagvormittag einem Polizeibeamten in Weimar West ein Mann über den Weg, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Der polizeibekannte 21-Jährige hatte es bis dato versäumt fast 1.000 Euro Strafe zu begleichen. Da er das Geld aber auch gestern nicht aufbringen konnte, musste er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt werden. Mehr Glück hingegen hatte am Nachmittag ein 41-jähriger Mann in Kranichfeld. Er war zwar gerade erwischt worden, wie er mit einem Kleinkraftrad unterwegs war, wofür er gar keine Fahrerlaubnis besitzt, aber zusätzlich stellte sich auch bei dem Mann aus der Zwei-Burgen-Stadt heraus, dass gegen ihn ein noch nicht bezahlter Strafbefehl vorlag. Anders als bei dem Weimarer war seine Strafe um einiges geringer, so dass er diese unmittelbar begleichen konnte und nicht ins Gefängnis musste. Nichtsdestotrotz wurde mit seinem Verkehrsverstoß ein neues Verfahren gegen ihn eingeleitet.

