Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug aufgebrochen

Weimar (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag brachen ein oder mehrere unbekannte Täter die Seitentür eines Mercedes-Transporters auf. Der Wagen einer Haustechnik-Firma war am Montagabend in der Brennerstraße abgestellte wurde. Neben dem an dem Fahrzeug verursachten Sachschaden von etwa 2.000 Euro entwendeten der oder die Diebe aus dem Inneren mehrere Werkzeuge. Hier wird der Wert des Beutegutes auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die PI Weimar ist auf der Suche nach Zeugen zu Tat oder Tätern. Hinweise bitte an die PI Weimar unter 03643/882-0 oder per mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de.

