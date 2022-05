LPI-J: Geh- und Radwege beschmiert

Jena (ots) - Zu einem größeren Einsatz mussten die Kameraden der Feuerwehr und Polizeikräfte am Montag in die Herderstraße in Jena ausrücken. Gegen 13:00 Uhr wurde ein Wohnungsbrand gemeldet, welcher sich so bestätigte. Aus einer Dachgeschosswohnung drang dichter Rauch, sodass die Anwohner des Mehrfamilienhauses durch die Einsatzkräfte evakuiert wurden. Während die Feuerwehr löschte, wurde durch die Polizei Absperrmaßnahmen durchgeführt, um so ein störungsfreies ...

