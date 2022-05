LPI-J: Kellereinbruch

Weimar (ots) - Gleich zwei Mal wurden die Beamten der PI Weimar am Samstag in die Paul-Schneider-Straße in Weimar gerufen. Zunächst teilte ein 28-jähriger Skoda Fahrer mit, dass an seinem abgeparkten Fahrzeug der linke Außenspiegel abgefahren wurde. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro am Skoda. Kurz darauf meldete sich ein 71-jähriger Opel Fahrer und teilte ebenfalls mit, dass an seinem ...

