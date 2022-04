Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter und mit Drogen unterwegs

Jena (ots)

Ein 19-Jähriger wurde am Dienstagabend in der Stadtrodaer Straße, Höhe des Stadions, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der junge Mann unter Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Des Weiteren konnte bei der Nachschau in seinen persönlichen Sachen weitere Drogen aufgefunden werden. Diese wurden beschlagnahmt und anschließend mit dem Fahrzeugführer ins Klinikum zur Blutentnahme verlegt. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

