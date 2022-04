Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kfz.-Diebstahl

Weimar (ots)

In der Zeit vom 30.03.2022, 21:00 Uhr bis zum 31.03.2022, 05:15 Uhr wurde in Sachsenhausen ein in der Einfahrt eines Einfamilienhauses abgestellter Pkw Audi A6, Farbe weiß, entwendet. Da das Fahrzeug über das Keyless-Go-System verfügt und sich die Originalschlüssel im Haus befanden, wurde der Pkw vermutlich durch den oder die Täter von außen mittels elektronischem Gerät geöffnet. Entsprechende Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet, derzeit gibt es noch keine Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell