Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Im Ergebnis zwei defekte Busse

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Dienstag ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle, bei denen jeweils ein Linienbus involviert war. Am Vormittag hielt in der Geraer Straße in Bad Klosterlausnitz ein VW, aufgrund eines technischen Defekts, am rechten Fahrbahnrand. Kurz darauf kam ein Linienbus in gleicher Richtung angefahren. Beim Vorbeifahren unterschätzte der Fahrer des Busses jedoch den Seitenabstand und touchierte den linken Außenspiegel des VW. Dieser wurde dadurch beschädigt. Auch in Geisenhain kam es zu einer Beschädigung an einem Linienbus. Der Fahrer bog in die dortige Wendeschleife ein. Hierbei streifte er einen dort geparkten Lkw, welcher einen Schüttgutcontainer geladen hatte, sodass die hintere rechte Fahrzeugseite des Busses Beschädigungen davontrug. Der Lkw und auch der Container hatte keine sichtbare Beschädigung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell