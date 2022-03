LPI-J: Frau gestürzt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Insgesamt 40 Meter Kabel entwendeten Unbekannte von einer Baustelle hinter einem Supermarkt in Bürgel. Am Samstag, gegen 17:30 Uhr, verließ der Zeuge die Baustelle, als er am Folgetag, gegen 12:00 Uhr, zurückkehrte, musste er feststellen, dass 20 Meter Starkstromkabel und etwa 20 Meter Verlängerungsstarkstromkabel durch den oder die Täter entwendet wurden. Der Beuteschaden wird auf etwa 1150 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

