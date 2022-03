Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wieder Autos in Eisenberg beschädigt

Eisenberg (ots)

In der Nacht von Freitag und Samstag wurden erneut Pkws in Eisenberg beschädigt. Diesmal richtete sich die Aggression des unbekannten Täters gegen drei parkende Fahrzeuge in der Geschwister-Scholl-Straße sowie der Carl-von-Ossietzky-Straße, Höhe der Hausnummer 16. An allen Autos riss bzw. trat der Unbekannte die Außenspiegel der Beifahrerseite ab. Zudem wurden Mülltonnen umgeworfen. In der Geschwister-Scholl-Straße konnte der Mann bei der Tat beobachtet werden. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen nach dem Randalierer blieben erfolglos. Der Randalierer kann nur vage mit einer Größe von ca. 180 cm und Kopfhörern auf dem Kopf beschrieben werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Weitere Geschädigte und Zeugen zu den Sachbeschädigungen wenden sich bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

