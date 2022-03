Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisiert am Steuer

Weimar (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 59-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle in der Buttelstedter Straße in Weimar unterzogen. Mit dem Mann wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser erbrachte einen Wert von 1,3 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein sichergestellt und er wurde zur Blutentnahme gebeten. Dem 59-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell