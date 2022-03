LPI-J: Anhänger entwendet

Apolda (ots) - Unbekannte Täter wollten in Apolda, in der Adolf-Aber-Straße Kupferkabel entwenden. Bezüglich eines 3 Meter langen Kabels gelang ihnen das auch. Der Beutewert beträgt ca. 100 Euro. Als sie ein weiteres Kabel durchsägen wollten, das offenbar noch Strom führte, lösten sie am 03.03.2022, gegen 04:00 Uhr einen Kurzschluss aus, so dass an der zugehörigen Elektroladestation erheblicher Sachschaden in ...

