Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sturmtief "Zeynep" sorgt für teils gesperrte Straßen

Saale- Holzland (ots)

Am Wochenende sorgte das Sturmtief "Zeynep" für zahlreiche Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen im Saale- Holzland. So war die Landstraße zwischen Schöngleina und Bad Klosterlausnitz, sowie die Landstraße zwischen Eisenberg und Bad Klosterlausnitz zweitweise wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Des Weiteren waren diverse Straßen um die Ortschaften Waldeck, Kahla, Eisenberg, Seitenroda und Gösen gesperrt. Die Ortslage Hummelshain war am Donnerstag zeitweise vollständig vom Straßenverkehr abgeschnitten. Mittlerweile konnte die Landstraße 1110 beräumt werden, so dass die Ortschaft wieder erreichbar ist. Kleiner Straßen werden im Laufe des Wochenbeginns beräumt. Die Straßen zwischen Gösen und Törpla, sowie zwischen Seitenbrück und Trockenborn sind auch aktuell noch gesperrt. In Seitenbrück wird an der Beräumung gearbeitet.

