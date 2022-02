Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erreichbarkeit eingeschränkt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Aufgrund notwendiger Wartungsarbeiten an der Telefonanlage kommt es am Mittwoch, dem 16. Februar 2022, zu Einschränkungen in der telefonischen Erreichbarkeit der Polizeiinspektion Saale-Holzland. Dies betrifft ausschließlich den Standort Stadtroda. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an die Notrufnummer 110.

