Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Gartenlaube eingebrochen

Apolda (ots)

In der Zeit vom 31.01.2022 bis 05.02.2022, 12:30 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Gartenlaube in Niederroßla ein. Um in die Laube zu gelangen, schlugen die unbekannten Täter eine Fensterscheibe ein und konnten anschließend durch das Fenster einsteigen. Ein Akkuschrauber im Wert von ca. 20 Euro wurde entwendet. Zu möglichen Tätern gibt es bislang keine Hinweise.

