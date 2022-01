Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Ladendiebstahl erwischt

Hermsdorf (ots)

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Polizeieinsatz in einem Einkaufsmarkt in Hermsdorf. Der Ladendetektiv teilte zuvor mit, dass er mehrere Personen beobachte, welche Waren aus dem Markt entwenden. Vor Ort konnten die entsprechenden Personen durch die Polizei angetroffen werden. Es handelte sich um ein Ehepaar mit Kleinkind und den Großeltern. Diese hatten zuvor neben ihrem normalen Großeinkauf diverse Waren ausgepackt und in Taschen verpackt um sie nicht zu bezahlen zu müssen. Die Sachen konnten an den Markt zurückgegeben werden. Gegen alle erwachsenen Personen wurde ein Anzeige gefertigt.

