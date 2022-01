Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismus an Haltestelle

Jena (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Jena. Durch unbekannte Täter wurden an der Straßenbahnhaltestelle Enver-Simsek-Platz zwei Werbetafelscheiben beschädigt. Zum Sachverhalt bittet die Polizei Jena um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03641/810.

