Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mülltonnenbrand

Weimar (ots)

Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr entzündeten unbekannte Täter in der Eduard-Rosenthal-Straße zwei Mülltonnen, welche am Fahrbahnrand zur Müllentsorgung bereitstanden. An einem direkt daneben parkenden Pkw Skoda entstand durch die Hitzewirkung ein Lackschaden an der Stoßstange. Der Gesamtschaden beträgt 300 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell