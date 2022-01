Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rote Ampel missachtet

Weimar (ots)

In Folge eines Unfalls wurde am Donnerstagabend ein 55-jähriger Mann in Bad Berka leicht verletzt. An der Kreuzung Bahnhofstraße / Blankenhainer Straße übersah ein 20-jähriger VW-Fahrer das für ihn geltende Rotlicht der Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Just zu diesem Zeitpunkt erhielt der 55-jährige Skoda-Fahrer, kommend aus der Altstadt, grün und fuhr ebenfalls los. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge in dessen Folge sich der Skoda-Fahrer die Verletzungen zu zog, welche in einem Krankenhaus versorgt wurden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

