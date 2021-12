Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rangiermanöver mit Folgen

Jena (ots)

Am Mittwochmorgen missglückte ein Rangiermanöver am Markt. Der 34-jährige Fahrer eines Müllwagens stieß hierbei gegen einen Stahlträger, welcher an einer Hauswand angebracht ist. Sowohl am Lkw als auch am Stahlträger entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell