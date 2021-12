Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw alleinbeteiligt

Weimar (ots)

Am 27.12.21, gegen 05:30 Uhr befuhr der Fahrer eines VW Touareg die Großobringer Straße in Kleinobringen, aus Richtung Großobringen kommend. In einer Kurve reduzierte er die Geschwindigkeit seines Fahrzeuges. Aufgrund des Gefälles und der Eisglätte rutschte der VW-Fahrer gegen eine Hauswand und beschädigte dabei ein Fallrohr. Am Fahrzeug und an der Hauswand entstand geringer Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

