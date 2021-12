Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ist es zu stark bist du zu schwach

Jena (ots)

Hiermit ist nicht ein Werbeslogan gemeint, sondern die Beschaffenheit eines Fensters. Wie ein Zeuge mitteilte, versuchten am Mittwoch, zwischen 18:00 und 18:30 Uhr, unbekannte in ein Haus in den Steingelängen einzubrechen. Ein Fenster wies entsprechende Hebelspuren auf. Aufgrund des hohen Sicherheitsstandards des Fensters gelang es den Unbekannten jedoch nicht in das Haus einzudringen. Der entstandene Sachschaden wird mit knapp 1.500,- Euro angegeben. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

