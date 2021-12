Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer kennt die Täter?

Blankenhain

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung von Täterbildern, bezüglich einer Diebstahlshandlung in Blankenhain, liegt vor. Am Montag, den 10.Mai 2021, gegen 19:15 Uhr, entwendeten zwei bis dato unbekannte Männer aus einem Lebensmittelgeschäft in Blankenhain diverse Spirituosen im Wert von über 490 Euro. Beide Täter agierten gemeinschaftlich, indem der eine Täter mehrfach alkoholische Getränke aus dem Regal in einen Einkaufswagen legte und diese mit einem Kissen verdeckte. Fortfolgend verließ der Mann das Geschäft indem er den Kassenbereich umging. Währenddessen beobachtete der andere unbekannte Täter die Gegend und positionierte sich so, dass der Kassiererin eine mögliche Sicht auf den Ausgang des Ladens versperrt wurde. Demnach war es ihr nicht möglich das Verlassen des Geschäftes zu bemerken.

Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Angaben zu deren Identität und Aufenthalt machen?

Hinweise bitte an die Polizei Weimar unter: 03643- 8820 oder per Mail an: PS.Bad-Berka@polizei.thueringen.de

