Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorrang missachtet

Weimar (ots)

Leicht verletzt wurde am Mittwochmittag ein Mann in seinem Mercedes bei einem Unfall an der Autobahnanschlussstelle Mellingen. Der 44-Jährige wollte von der Aralallee kommend die Kreuzung zur Autobahnauffahrt überqueren. Von der Autobahn fuhr in diesem Moment ein 19-jähriger VW-Fahrer ab und wollte an besagter Kreuzung nach links in Richtung Bad Berka abbiegen. Hierbei missachtete der junge Mann den ihm entgegenkommenden Mercedes und kollidierte mit diesem. Der Mercedes-Fahrer musste zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 19-Jährige musste auch ins Krankenhaus - er aber weil im Rahmen der Unfallaufnahme seine Fahrtauglichkeit in Frage gestellt wurde. Ein Drogenvortest reagierte positiv. Die Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell