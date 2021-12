Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beleidigungen durch Passanten

Apolda (ots)

Am 04.12.2021, gegen 22:45 Uhr meldete sich eine 43jährige Frau bei der Polizeiinspektion Apolda, welche mitteilte, dass sie von einem unbekannten Pärchen von der Straße aus auf das Schändlichste beleidigt würde. Sie selbst befand sich zu diesem Zeitpunkt am Fenster ihrer Wohnung in Apolda, in der Bernhardstraße. Zum möglichen Motiv konnte sie keine Angaben machen. Eine sofort eingesetzte Streife konnte im Umfeld des Tatortes keine Personenbewegung feststellen. Es gibt vage Hinweise zu den möglichen Tätern. Die Ermittlungen laufen.

