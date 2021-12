Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachschaden durch Einbruchsversuch

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum 04.12.2021, 20:00 Uhr bis 05.12.2021, 13:05 Uhr haben unbekannte Täter in Apolda, in der Lessingstraße offenbar versucht in ein Wohnhaus einzudringen. Hierzu schlugen sie die Scheibe der Eingangstür ein. Außerdem wurden Hebelspuren an der Tür festgestellt. Ein Eindringen gelang jedoch nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

