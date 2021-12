Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täter gestört

Weimar (ots)

Lediglich Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro verursachte ein unbekannter Täter in der Nacht zum Sonntagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Steubenstraße. Unberechtigt muss sich der Einbrecher Zutritt zum Haus verschafft haben. Durch Aufhebeln mehrerer Türen und Zerschneiden diverser Schlösser kam der Täter so in mehrere Kellerverschläge. Vermutlich durch Bewegung im Haus wurde der Einbrecher aufgeschreckt. Der unbekannte Täter verließ den Ort des Geschehens nach bisherigen Erkenntnissen ohne Beute.

