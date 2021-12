Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw zerkratzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 78-Jähriger stellte am Donnerstagmittag eine Beschädigung an seinem Fahrzeug fest. Der Wagen war an der Sporthalle in Hermsdorf abgestellt, als Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand den Lack an der Beifahrertür zerkratzen. Laut dem 78-Jährigen gab es noch zwei weitere beschädigte Fahrzeuge, welche aber während der Anzeigeaufnahme nicht mehr vor Ort waren. Hinweise auf den oder die Täter liegen aktuell noch nicht vor.

