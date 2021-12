Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mopedfahrer bei Unfall verletzt

Apolda (ots)

Ein 41jähriger Moped-Fahrer befuhr am 30.11.2021, gegen 22:00 Uhr die Buttstädter Straße in Apolda in Richtung Viadukt. Ein 48jähriger Renault-Fahrer befuhr zur gleichen Zeit die Auenstraße mit der Absicht, auf die Buttstädter Straße abzubiegen. Hier missachtete dieser jedoch die Vorfahrt des Moped-Fahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Mopedfahrer stürzte daraufhin und zog sich eine Fraktur am rechten Fuß zu. Er wurde ins Robert-Koch-Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.000 Euro.

